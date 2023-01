Rufino d’Almeida aux côtés des adeptes vaudou

Le maire de la commune de Bohicon Rufino d’Almeida a pris part ce mardi 10 janvier 2023 aux manifestations de la fête de la religion endogène.

Les Béninois ont rendu hommage aux divinités du vaudou le mardi 10 janvier. Des manifestations se sont déroulées dans plusieurs villes et villages du Bénin en présence des autorités. Une forte délégation du Bloc Républicain conduite par le Maire Rufino d’Almeida et le directeur général de la Sogema Armand Gansè était aussi aux côtés des adeptes de la religion endogène. La cérémonie a été marquée par des danses au son des tambours rituels, des invocations et une parade de Zangbéto.

