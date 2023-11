Rufino d’ALMEIDA initie une campagne de consultation gratuite

Le maire de la commune de Bohicon, Rufino d’ALMEIDA fait du bien-être des populations une priorité. Une campagne de consultation et de prise en charge gratuite a été initiée en faveur des populations les 16 et 17 novembre 2023.

Quelle que soit la maladie dont on souffre, le maire de Bohicon, Rufino d’ALMEIDA, soutenu par l’apôtre Mohamed SANOGO, accorde des possibilités de prise en charge aux populations. Une campagne de consultation et de prise en charge gratuite est organisée du jeudi 16 au vendredi 17 novembre 2023. Plusieurs centaines de personnes ont bénéficié de cette opération de prise en charge qui s’est déroulée à la place des fêtes de Honmèho.

Au démarrage de cette activité, l’édile de la commune de Bohicon, et l’ivoirien se sont rendus à la place des fêtes de Honmèho pour constater l’effectivité de l’opération.

