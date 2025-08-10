Rufine Sonon, l’étoile montante du 800 m

La jeune athlète béninoise a remporté la médaille d’or aux Championnats Nationaux d’Athlétisme, tenus à Cotonou les 8 et 9 août 2025.

Rufine Sonon ne cesse d’impressionner. Déjà sacrée championne d’Afrique scolaire sur 800 m en Algérie, l’athlète béninoise de 15 ans a confirmé son talent. Mieux encore, elle a amélioré son propre record. Elle passe de 2’14’’03 à 2’12’’95 sur le 800 m U16. L’étoile montante a obtenu cette performance aux Championnats Nationaux d’Athlétisme, tenus à Cotonou les 8 et 9 août 2025.

Rufine Sonon est sur les traces de son aînée Noélie Yarigbo, surnommée la "Gazelle de la Pendjari", athlète olympique, spécialiste du 800 m.

