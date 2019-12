Royal Air Maroc relie Casablanca-Pékin dès le 15 janvier

A partir du 15 janvier 2020, Royal Air Maroc (RAM) va desservir la ligne Casablanca-Pékin. En prélude au lancement de cette nouvelle desserte, un dîner de gala a été organisé, samedi 14 décembre 2019, à l’Hôtel du lac à Cotonou, par le Directeur Régional de la Royal Air Maroc au Bénin, M. Hicham BENOSMANE.

L’événement a été célébré en présence des Ambassadeurs du Royaume du Maroc, SEM Rachid RGUIBI et de Chine SEM Peng JINGTAO, des diplomates accrédités au Bénin, des responsables des agences de voyage, des directeurs généraux de sociétés chinoises installées au Bénin et plusieurs autres personnalités et invités.

« Cette nouvelle ligne vient renforcer le réseau de la Royal Air Maroc, à travers le monde et permettra aux voyageurs, résidant en Afrique et particulièrement au Bénin d’utiliser l’aéroport Mohammed V de Casablanca, pour se rendre en Chine dans les meilleures conditions, trois fois par semaine », précise un communiqué de l’Ambassade du Royaume du Maroc à Cotonou.

L’aéroport Mohammed V de Casablanca est « actuellement l’un des plus importants hubs, en Afrique, qui permet des connexions avec l’Europe, le Moyen-Orient, l’Amérique et les pays africains.

Royal Air Maroc est une compagnie aérienne marocaine fondée le 29 juin 1957. Sa plate-forme de correspondance principale est située sur l’aéroport Mohammed V de Casablanca. Elle dessert de nombreux aéroports en Afrique, en Europe, en Amérique et en Asie.

A.A.A

17 décembre 2019 par