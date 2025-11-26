Royal Air Maroc réduit les prix pour la CAN 2025

La compagnie Royal Air Maroc (RAM) a annoncé, mardi 25 novembre, une grille de tarifs destinée aux supporteurs africains souhaitant vivre la Coupe d’Afrique des nations du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.

Les prix des billets chez Royal Air Maroc sont revus à la baisse. C’est à l’occasion de la Coupe d’Afrique des nations prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Pour absorber la forte demande qui s’annonce, la RAM déploiera plus de 660 vols additionnels vers les villes hôtes (Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir et Fès. L’objectif est de garantir la mobilité des supporters, des équipes, des officiels et des médias durant tout le tournoi.

La compagnie a également dévoilé un nouvel appareil aux couleurs des Lions de l’Atlas, décoré avec les portraits de Hakimi, Bounou, Brahim Díaz, El Khannouss et En-Nesyri. Début novembre, un premier avion aux couleurs de la CAN avait déjà été présenté.

En avril dernier, la Confédération Africaine de Football (« CAF ») et Royal Air Maroc ont signé un partenariat stratégique. La compagnie aérienne nationale a reçu le statut de Partenaire Global Officiel pour les grandes compétitions africaines.

