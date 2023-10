Ronaldo devient le footballeur le mieux payé du monde en 2023

. L’attaquant de l’équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, a gagné un total de 260 millions de dollars en 2023, devenant le footballeur le mieux payé au monde, indique le classement du magazine Forbes.

Le deuxième est le champion du monde, l’Argentin Lionel Messi (135 millions de dollars), suivi par l’attaquant brésilien Neymar (112), le champion du monde, le Français Kylian Mbappé (110), son compatriote Karim Benzema (106), le Norvégien Erling Haaland (58), l’Égyptien Mohamed Salah (53), le Sénégalais Sadio Mané (52), le Belge Kevin de Bruyne (39) et l’Anglais Harry Kane (36).

Selon le magazine, la dernière fois Ronaldo a dominé le classement mondial en 2021 avec un revenu de 125 millions de dollars. En 2022, il a gagné 100 millions de dollars et a perdu la première place face à Mbappé, qui a gagné à l’époque 128 millions de dollars.

Ronaldo, 38 ans, a remporté cinq fois le Ballon d’or, cinq fois vainqueur de la Ligue des champions, champion d’Europe et vainqueur de la Ligue des nations. Le Portugais est le meilleur buteur de l’histoire en sélection nationale, dans les championnats européens, en Ligue des champions, en Coupe du monde des clubs et au Real Madrid. Au cours de sa carrière, il a joué pour le Sporting portugais, à Manchester United, au Real Madrid et à la Juventus de Turin. Ronaldo a rejoint Al-Nassr en décembre 2022.

TASS

17 octobre 2023 par