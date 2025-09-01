Romuald Wadagni, un choix salué par tous

Depuis l’annonce de sa désignation ce dimanche 31 août 2025, comme candidat de la mouvance présidentielle pour l’élection présidentielle 2026, le ministre d’Etat, Romuald Wadagni ne cesse de recevoir des messages de soutien et de félicitations.

Romuald Wadagni, ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances, est désigné par la mouvance présidentielle comme candidat pour la présidentielle 2026 au Bénin.

Les messages de félicitations pleuvent sur les réseaux sociaux depuis l’annonce officielle de cette nouvelle, ce dimanche 31 août 2025. Sa candidature constitue, selon plusieurs internautes, un espoir de continuité dans la stabilité et la croissance du pays.

À travers une publication sur sa page Facebook, l’artiste togolaise, Almok, a salué la désignation du ministre Romuald Wadagni. Pour elle, il s’agit d’un choix audacieux, réfléchi et profondément tourné vers l’avenir.

Selon la ministre conseillère à la santé, Claudine Prudencio, le ministre d’Etat, Romuald Wadagni est un signe d’espérance pour la jeunesse.

Si les messages les plus visibles viennent naturellement de son camp, certaines voix moins attendues se font entendre en coulisses. Au sein de l’opposition, des leaders saluent discrètement ce choix stratégique.

Reconnu pour sa rigueur technocrate, Romuald Wadagni est perçu comme l’un des artisans majeurs des réformes économiques du régime actuel. Pour plusieurs internautes, c’est un homme de dossier, il connaît l’appareil d’État.

Dans les milieux économiques, les félicitations fusent également.

La scène politique béninoise entre ainsi dans une nouvelle phase. Romuald Wadagni, à peine officiellement désigné, semble déjà marquer des points.

A.A.A

1er septembre 2025 par ,