‘’Romuald Wadagni sera le patron du Bénin’’ (Gaston Zossou)

Ce mardi 9 septembre 2025, l’ancien ministre et actuel Directeur général de la Loterie Nationale du Bénin (LNB), Gaston Zossou, a publiquement apporté son soutien au candidat de la mouvance présidentielle.

« Ce Romuald Wadagni, qui est mon patron aujourd’hui, et que j’appelle de mes vœux, sera le patron du Bénin ». C’est ce qu’a déclaré Gaston Zossou, ce mardi 9 septembre, lors d’une conférence de presse à Cotonou, au sujet du candidat de la mouvance à la présidentielle 2026.

L’ancien ministre et actuel Directeur général de la Loterie Nationale du Bénin opte non pas pour mandat de rupture ni de continuité. Il plaide pour une dynamique d’ « accélération, de renforcement et d’adaptation ».

Gaston Zossou a souligné la nécessité du rassemblement et du dépassement des préférences individuelles pour faire bloc derrière un projet commun.

