Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Candidature à la présidentielle de 2026

‘’Romuald Wadagni sera le patron du Bénin’’ (Gaston Zossou)




Ce mardi 9 septembre 2025, l’ancien ministre et actuel Directeur général de la Loterie Nationale du Bénin (LNB), Gaston Zossou, a publiquement apporté son soutien au candidat de la mouvance présidentielle.

« Ce Romuald Wadagni, qui est mon patron aujourd’hui, et que j’appelle de mes vœux, sera le patron du Bénin ». C’est ce qu’a déclaré Gaston Zossou, ce mardi 9 septembre, lors d’une conférence de presse à Cotonou, au sujet du candidat de la mouvance à la présidentielle 2026.

L’ancien ministre et actuel Directeur général de la Loterie Nationale du Bénin opte non pas pour mandat de rupture ni de continuité. Il plaide pour une dynamique d’ « accélération, de renforcement et d’adaptation ».

Gaston Zossou a souligné la nécessité du rassemblement et du dépassement des préférences individuelles pour faire bloc derrière un projet commun.
M. M.

9 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




