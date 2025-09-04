Romuald Wadagni reçu à Moele Bénin

Le ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni a été reçu ce jeudi 4 septembre 2025, au siège du parti Moele Bénin à Zongo, Cotonou.

Désigné comme candidat de la mouvance pour l’élection présidentielle de 2026, Romuald Wadagni poursuit sa prise de contact avec les formations politiques.

Au siège de Moele Bénin, le ministre d’État a été accueilli avec les honneurs par le président du parti Jacques Ayadji dans une ambiance empreinte de solennité. Une accolade chaleureuse entre les deux personnalités a marqué le début de cette rencontre.

Un bref entretien privé a eu lieu entre lmJacques Ayadji et Romuald Wadagni, avant le démarrage des échanges avec les cadres du parti, venus nombreux pour cette étape importante de la tournée de prise de contact du candidat avec les formations politiques de la mouvance présidentielle.

