Le Bénin préside le Conseil des gouverneurs de la BID

Le groupe de la Banque Islamique de Développement (BID) a tenu sa 47è Assemblée annuelle du 1er au 4 juin 2022 en Egypte. A l’issue des assises, le Bénin à travers la personne du ministre d’Etat, Chargé de l’Economie et des Finances a été porté à la présidence du Conseil des gouverneurs de la BID pour un mandat d’un an.

Le ministre béninois des finances, Romuald Wadagni a été plébiscité à la présidence du Conseil des gouverneurs de la Banque Islamique de Développement (BID). C’est à l’issue de la 47è édition des Assemblées annuelles du groupe de la Banque islamique de développement tenue en Egypte le samedi 04 juin 2022.

« Une nouvelle responsabilité qui va une nouvelle fois positionner le Bénin au-devant de la scène internationale », a fait savoir Dr Zul-Kifl Salami, administrateur de la BID et ancien ministre d’Etat du Bénin et Chargé de mission du président Patrice Talon.

La Banque Islamique de Développement est une banque multilatérale de développement créée en 1973 mais elle commence ses activités en 1975 en Arabie Saoudite. La BID œuvre pour améliorer la vie des populations bénéficiaires en favorisant le développement social et économique dans les pays musulmans et les communautés musulmanes à travers le monde, et en produisant un impact à grande échelle. Elle réunit 57 pays membres répartis sur quatre continents, touchant ainsi la vie d’une personne sur cinq à travers le monde.

