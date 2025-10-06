lundi, 6 octobre 2025 -

Candidat de la mouvance à la présidentielle de 2026

Romuald Wadagni fait une promesse à Patrice Talon




Dans le discours d’investiture prononcée au stade municipal de Parakou, samedi 4 octobre 2025, le ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances, candidat de la mouvance à l’élection présidentielle de 2026 au Bénin, a rendu un hommage spécial au chef de l’Etat Patrice Talon. Romuald Wadagni a exprimé sa gratitude au chef de l’Etat pour avoir su poser la vision et les bases du développement et de la transformation profonde du pays.

« Monsieur le Président, vous avez transformé notre pays avec courage et détermination (…) et avec des résultats extraordinaires. Grâce à votre leadership et votre vision, le Bénin a avancé plus qu’aucun autre pays africain au cours de ces neuf dernières années. Vous avez démontré au monde que nos pays, même dépourvus de ressources naturelles, peuvent avancer, se moderniser, se développer (…) et être respectés », c’est par ce message que Romuald Wadagni, candidat des forces politiques de la mouvance présidentielle, a entamé l’hommage spécial au chef de l’Etat Patrice Talon, lors de son investiture au stade municipal de Parakou, samedi 4 octobre dernier.
Patrice Talon, selon Romuald Wadagni, a réussi en peu de temps, deux choses exceptionnelles dans l’histoire des nations «  : redonner à notre peuple la fierté ; et démontrer que lorsque la vision, le leadership, le travail et les efforts de tous sont réunis, rien n’est impossible ». « Vous avez montré que l’action politique pouvait être exigeante, sérieuse, tournée vers l’avenir et la réussite. Je vous exprime ici ma profonde reconnaissance et mon respect », a-t-il ajouté rassurant d’être digne de la confiance placée en lui.

La promesse d’être digne de confiance
Le candidat à la présidentielle de 2026 au Bénin a fait la promesse d’être digne de la confiance que le président de la République porte en lui. « Je fais la promesse d’être digne de cette confiance », a déclaré Romuald Wadagni, exhortant le chef de l’Etat à « rester un guide et un phare » pour la relève.

F. A. A.

6 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




