"Romuald Wadagni est mon candidat" (J. Djogbénou)

Le président du parti Union progressiste le renouveau (UP-R), Joseph Djogbénou a réagi à la désignation de Romuald Wadagni, comme candidat de la mouvance présidentielle à la présidentielle 2026 au Bénin. A travers une publication sur sa page Facebook, il a salué le choix porté sur le ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances.

Romuald Wadagni est le candidat de l’Union Progressiste le Renouveau.

Romuald Wadagni est le candidat de la majorité parlementaire et présidentielle.

Il est le candidat de chacun de nous.

Il est mon candidat.

Avec lui et avec le Président de la République nous allons accélérer la transformation économique, structurelle, infrastructurelle, culturelle, touristique et agricole de notre pays. Nous allons préserver les acquis et rendre irréversible le développement de notre pays.

En toute chose, c’est le Bénin qui compte.

Avec le Bénin, l’Afrique demeure dans l’espérance.

Alors, au combat mes sœurs et mes frères.

Alors, à la victoire mes camarades.

Vive le Bénin.

Joseph Djogbenou.

31 août 2025 par ,