Échanges avec les députés démissionnaires du parti « Les Démocrates »

Romuald Wadagni, candidat de l’unité et du rassemblement




Le candidat de la mouvance présidentielle Romuald Wadagni, aura une séance d’échange et de travail, ce lundi 3 novembre 2025, avec le groupe de députés démissionnaires du parti "Les Démocrates" (LD).

Rencontre ce lundi entre Romuald Wadagni et les députés LD démissionnaires. Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par une crise interne profonde au sein du principal parti de l’opposition. Disqualifiés de la course à la présidentielle faute de parrainages suffisants, les dirigeants du parti ont eux-mêmes reconnu des dysfonctionnements au sein du parti.

Lors de l’ouverture de la seconde session ordinaire de l’Assemblée nationale, six députés ont officialisé leur départ du groupe parlementaire LD. Il s’agit de Michel François Sodjinou, Chantal Adjovi, Joël Godonou, Leansou Do Rego, Denise Hounmenou et Constant Nahum.

Cette démission collective illustre l’ampleur du malaise qui secoue le parti de Boni Yayi.
En se rapprochant de ces élus, Romuald Wadagni, présenté comme le candidat de l’unité et du rassemblement, confirme sa volonté d’ouvrir un large cadre de concertation avec toutes les forces politiques désireuses de contribuer à la stabilité et au développement du pays.

2 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso




