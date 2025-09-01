lundi, 1er septembre 2025 -

Election présidentielle 2026

Romuald Wadagni au siège du Bloc Républicain




Le ministre d’Etat, Romuald Wadagni, désigné comme candidat de la mouvance pour la présidentielle 2026 s’est rendu, lundi 1er septembre 2025, au siège du Bloc Républicain (BR) à Cotonou.

Désigné officiellement comme candidat à l’élection présidentielle de 2026, le ministre d’Etat, chargé de l’Economie et des Finances n’a pas tardé à poser des actes forts. Ce lundi, il s’est rendu au siège du parti Bloc Républicain présidé par le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané. Il a été accueilli par plusieurs cadres et figures emblématiques du parti. Les discussions ont eu lieu dans une ambiance empreinte de convivialité et de cordialité.

Cette visite du ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances marque le début d’une dynamique de mobilisation autour de sa candidature à la présidentielle 2026. Cette première étape annonce une série de rencontres politiques et institutionnelles.
Après le BR, le ministre Wadagni pourrait se rendre au siège du parti Union progressite le renouveau (UP-R), qui soutient aussi sa candidature.

1er septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




