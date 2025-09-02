mardi, 2 septembre 2025 -

Présidentielle 2026

Romuald Wadagni accueilli au siège de l’UP le Renouveau




Le candidat de la mouvance présidentielle pour l’élection de 2026, Romuald Wadagni, s’est rendu ce mardi 2 septembre 2025 au siège national de l’Union Progressiste le Renouveau (UP le Renouveau).

Au lendemain de sa visite au siège du Bloc Républicain (BR), le ministre d’Etat Romuald Wadagni est accueilli chaleureusement dans les locaux du parti l’UP le Renouveau. C’est en présence du président du parti, Joseph Djogbénou, accompagné des membres de la Direction Exécutive Nationale.

Cette rencontre empreinte de solennité et de fraternité politique marque une nouvelle étape dans le parcours du candidat désigné de la mouvance. Pour les responsables de l’UP le Renouveau, elle « illustre l’unité sans faille et la détermination de la famille progressiste à être le porte-étendard de la continuité et du développement durable de notre pays, le Bénin ».

Le passage du ministre d’Etat Romuald Wadagni au siège de l’UP le Renouveau, après celui du Bloc Républicain, traduit clairement une volonté de rassemblement et de mobilisation générale autour de sa candidature.

A.A.A

2 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




