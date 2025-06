Romuald IROTORI, nouveau SG de la Cour prête serment

Le nouveau secrétaire général de la Cour constitutionnelle, Romuald IROTORI a pris fonction ce jeudi 5 juin 2025. Il a prêté serment au cours d’une audience plénière spéciale présidée par le Professeur Dorothé SOSSA, président de la Cour constitutionnelle.

Un nouveau secrétaire général à la Cour constitutionnelle. Le magistrat Romuald IROTORI est entré en fonction ce jeudi 5 juin 2025, après son serment. Devant les sages de la Haute juridiction, il a juré de « bien et fidèlement remplir les fonctions dont il est investi, de respecter scrupuleusement les obligations qu’elles lui imposent et de garder les secrets de délibérations, même après la cessation de ses fonctions ».

Le Professeur Dorothé SOSSA, après avoir reçu le serment du nouveau patron de l’administration de la Cour, lui a rappelé certaines de ses obligations, et prodigué de sages conseils. « Vous devez donner la mesure de vos compétences, de votre sens de responsabilité », a-t-il exhorté rassurant que personne ne va s’immiscer dans ce que la loi prescrit comme ses responsabilités.

Le décret 2025-236 du 07 mai 2025, signé du Chef de l’Etat, Patrice TALON, et portant nomination du nouveau secrétaire général a été lu au cours de l’audience plénière marquée par la présence du personnel de la Cour, des parents, amis et invités du nouveau secrétaire général.

F. A. A.

