Romaric Boco quitte le Bloc Républicain

Démission au parti Bloc Républicain (BR) !

Romaric Boco, ancien candidat aux législatives de 2023, a annoncé, ce dimanche 12 octobre 2025, sa démission du parti Bloc Républicain (BR) et de toutes ses fonctions, dans une déclaration publiée sur sa page Facebook.

« Je vous informe de ma démission du Bloc Républicain. Cette décision s’étend naturellement à ma fonction de membre du Bureau Politique », écrit-il.

Dans son message, Romaric Boco évoque des « principes clairs » à l’origine de son engagement : « promouvoir une gouvernance exemplaire, défendre l’intérêt général, et bâtir un cadre politique moderne, ouvert et responsable ».

Mais, déplore-t-il, ces idéaux « sont de plus en plus relégués au second plan, au profit de logiques partisanes, opaques et souvent contraires à l’intérêt national ».

L’ex-membre du Bureau politique affirme avoir tenté, de l’intérieur, de défendre « une parole de vérité » et de proposer « des réajustements », en vain.

« Je ne peux donc plus continuer à m’associer à un fonctionnement que je considère désormais en rupture avec l’éthique et les objectifs fondateurs du parti », explique-t-il.

Romaric Boco dit quitter le Bloc Républicain « avec la conscience tranquille », fidèle à ses convictions et décidé à « poursuivre autrement le combat pour un Bénin plus juste, libre, démocratique et responsable ».

L’ancien coordonnateur de campagne du BR précise qu’il annoncera sa prochaine destination politique après des échanges avec d’autres formations.

Il a le choix entre UP-R, LD ou FCBE.

M. M.

12 octobre 2025 par ,