mercredi, 24 septembre 2025 -

Élection au Bénin

Romain MISSINHOUN se déclare candidat à la présidentielle 2026




Cocou Romain MISSINHOUN a annoncé, ce mardi 23 septembre 2025, sa candidature à l’élection présidentielle d’avril 2026. La déclaration a eu lieu à Allada, devant ses sympathisants et plusieurs invités.

« Mes chers compatriotes, je prends la parole avec humilité pour vous annoncer que je suis candidat à l’élection présidentielle d’avril 2026 », a lancé Cocou Romain MISSINHOUN ce 23 septembre 2025 à Allada.

‎Cocou Romain MISSINHOUN affirme qu’il n’est « pas candidat contre qui que ce soit », mais pour « rassembler une nation ».

Se présentant comme « fils de ce pays, enfant du Bénin profond », il a insisté sur « les valeurs de courage, de solidarité et de dignité » qui l’animent.

‎Son discours a mis en avant les défis du Bénin : pauvreté persistante, inégalités, chômage des jeunes, corruption et insécurité. « Je suis candidat pour redonner espoir à notre jeunesse, pour donner force à nos paysans, nos artisans, nos enseignants et nos soignants », a-t-il affirmé.

‎Cocou Romain Missinhoun a promis de « bâtir un État juste qui protège les faibles, récompense le mérite et fait respecter la loi sans privilèges ».

Il a également rendu hommage aux anciens chefs d’État, affirmant vouloir « poursuivre et améliorer les actions de développement déjà engagées ».

‎Devant la foule, il a lancé un appel à l’unité : « Ce combat n’est pas celui d’un parti politique, mais celui de tout un peuple. Ensemble, nous pouvons écrire une nouvelle page sociale de notre histoire ».

« L’avenir ne nous attend pas. L’avenir, c’est maintenant, et ensemble nous allons le conquérir », a conclu le candidat, sous les applaudissements de ses partisans.

Cocou Romain MISSINHOUN prévoit présenter, dans les prochains jours, son projet de société et sa vision pour le Bénin.
M. M.

24 septembre 2025 par Marc Mensah




