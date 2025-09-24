Romain MISSINHOUN se déclare candidat à la présidentielle 2026

499 visites en ce moment
Cocou Romain MISSINHOUN a annoncé, ce mardi 23 septembre 2025, sa candidature à l’élection présidentielle d’avril 2026. La déclaration a eu lieu à Allada, devant ses sympathisants et plusieurs invités.
« Mes chers compatriotes, je prends la parole avec humilité pour vous annoncer que je suis candidat à l’élection présidentielle d’avril 2026 », a lancé Cocou Romain MISSINHOUN ce 23 septembre 2025 à Allada.
Cocou Romain MISSINHOUN affirme qu’il n’est « pas candidat contre qui que ce soit », mais pour « rassembler une nation ».
Se présentant comme « fils de ce pays, enfant du Bénin profond », il a insisté sur « les valeurs de courage, de solidarité et de dignité » qui l’animent.
Son discours a mis en avant les défis du Bénin : pauvreté persistante, inégalités, chômage des jeunes, corruption et insécurité. « Je suis candidat pour redonner espoir à notre jeunesse, pour donner force à nos paysans, nos artisans, nos enseignants et nos soignants », a-t-il affirmé.
Cocou Romain Missinhoun a promis de « bâtir un État juste qui protège les faibles, récompense le mérite et fait respecter la loi sans privilèges ».
Il a également rendu hommage aux anciens chefs d’État, affirmant vouloir « poursuivre et améliorer les actions de développement déjà engagées ».
Devant la foule, il a lancé un appel à l’unité : « Ce combat n’est pas celui d’un parti politique, mais celui de tout un peuple. Ensemble, nous pouvons écrire une nouvelle page sociale de notre histoire ».
« L’avenir ne nous attend pas. L’avenir, c’est maintenant, et ensemble nous allons le conquérir », a conclu le candidat, sous les applaudissements de ses partisans.
Cocou Romain MISSINHOUN prévoit présenter, dans les prochains jours, son projet de société et sa vision pour le Bénin.
M. M.