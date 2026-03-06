Romain Kiki nommé attaché de presse du président Djogbénou

Le nouveau président de l’Assemblée nationale, Joseph Djogbénou a nommé son attaché de presse. Il a porté son choix sur la personne de Apôtre Romain Léandre Kiki, membre du bureau politique national du parti Union progressiste le renouveau (UP-R) qu’il préside.

Joseph Djogbénou poursuit la constitution de son cabinet. Après avoir nommé les directeurs de cabinet, ses assistants et d’autres cadres de son cabinet, il a procédé à la nomination d’un attaché de presse. A ce poste, il a préféré les compétences de Romain Léandre Kiki, un membre du bureau politique national du parti de l’UP-R.

Le nouvel attaché de presse du président du Parlement béninois est un homme expérimenté. A ce poste, il devra définir la stratégie de communication du président de l’Assemblée nationale et assurer les relations avec les médias.

