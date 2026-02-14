Romain AYEDOUN, nouveau maire de Ouèssè

La commune de Ouèssè, dans le département des Collines, a un nouveau maire. Romain Biaou AYEDOUN, est élu pour conduire les affaires locales pour les 7 prochaines années.

On connait désormais l’équipe dirigeante de la municipalité de Ouèssè. Le nouveau conseil communal a été installé ce samedi 14 février 2026, par le préfet du département. Il sera dirigé par Romain Biaou AYEDOUN, élu maire de la commune.

Aux postes de 1er et 2e adjoints au maire, on retrouve respectivement les conseillers AWO Marcel et TCHENAGNI KOCOU Louis.

F. A. A.

