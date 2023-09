Rohr justifie l’absence de Khaled Adenon

A la grande surprise des amoureux du football béninois, Khaled Adenon, leader incontesté de la défense des Guépards du Bénin ne sera pas de la partie pour le match décisif Mozambique vs Bénin le 09 septembre prochain.

Comme annoncé, Gernot Rohr a communiqué ce jeudi 31 Août, sa liste de 25 joueurs pour le match qui sera pour les Guépards du Bénin une finale à Maputo le 09 septembre prochain face au Mozambique. Liste sur laquelle on pouvait voir le vétéran Stéphane SESSEGNON mais sans Khaled Adenon.

En conférence de presse, Gernot Rohr s’est expliqué sur ses choix.

"Khaled Adénon est suspendu (pour accumulation de carton jaune). Chibozo n’a pas pour nous, le niveau, ni l’attitude ni la prestation, il y a un choix à faire. Il n’en fait pas partie. On va suivre son parcours. Il n’a pas été conservé par son club d’Amiens, mais actuellement il ne fait pas partie des premiers choix. La présence de Stéphane Sessegnon est justifiée par le fait qu’il a fait un programme d’entraînement très poussé sur le plan physique. Il a eu un programme qui lui a permis de rester en forme, de ne pas prendre du poids et de garder le rythme. Il a même fait quelques matchs avec des équipes, qui n’ont pas été diffusés.”, a déclaré le sélectionneur béninois.

Pour Rohr, “Stéphane est aussi, en l’absence de Khaled Adenon qui est suspendu, le leader naturel de ce jeune groupe. Je dis jeune parce qu’il y a six joueurs U20 et une demi-douzaine de joueurs locaux dans ce groupe. Dans ces conditions, on a besoin d’un guide sur le terrain et en dehors du terrain.”

Tenus en échec par le Sénégal (1-1) lors de la précédente journée, les Guépards doivent arracher la victoire face aux Mambas pour se pour la CAN 2023. Et Gernot Rohr rassure le peuple béninois.

"On a 5 points et l’adversaire n’en a que 7. Et du coup, en cas de victoire, on peut aller en Côte d’Ivoire, et on va tout faire pour y aller. Il n’est pas question de faire l’impasse sur ce match et de dire que c’est une rencontre de préparation pour les premiers matchs en Afrique du Sud que nous allons disputer au mois de novembre dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Non. Nous, on veut y aller et j’espère qu’avec cette liste on aura les moyens pour y parvenir", a-t-il ajouté.

Le choc comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la CAN est prévu pour le 9 septembre 2023 à l’Estadio Nacional do Zimpeto de Maputo à 15h GMT.

J.S

1er septembre 2023 par