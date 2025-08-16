RoW, 1ère carte régionale prépayée émis par un Trésor Public dans l’Uemoa

Le Groupement Interbancaire Monétique de l’UEMOA (GIM-UEMOA) et le Trésor Public National du Bénin (TPN) annoncent à Cotonou le lancement officiel de la carte prépayée régionale « RoW », première carte de ce type émise par un Trésor public dans l’espace UEMOA.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie nationale de digitalisation des services publics et dans la dynamique régionale portée par le GIM-UEMOA pour renforcer l’inclusion financière et moderniser les paiements dans l’Union. Accessible à tous, sans obligation de détenir un compte bancaire, la carte « RoW » offre un moyen de paiement moderne, sécurisé et interopérable dans les huit États membres de l’UEMOA.

Dès sa mise en circulation, cette carte permettra à ses détenteurs – fonctionnaires, étudiants boursiers, retraités, institutions et grand public - d’effectuer des retraits sur l’ensemble des guichets automatiques connectés au réseau GIM-UEMOA, de payer sur TPE, de réaliser des achats en ligne, d’initier des transferts via mobile et de suivre leurs opérations en temps réel grâce à l’application GIM Baraka.

Cette étape marque un tournant pour le Trésor Public du Bénin, qui devient pionnier dans l’intégration d’une solution de paiement électronique publique à portée régionale. Elle répond à la volonté de rapprocher l’administration financière des citoyens, en leur offrant des services plus rapides, plus accessibles et mieux adaptés à leurs usages quotidiens.

Conçue grâce à un partenariat stratégique avec le GIM-UEMOA, la carte RoW se distingue par sa polyvalence en tant que portefeuille électronique. M. Oumara Karimou Assouman, Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique, souligne : « Elle offre un moyen sûr et fiable pour réaliser les transactions entre l’administration et les bénéficiaires de certains transferts publics. »

Mme Massim-Ouali Affo Alice, Conseillère technique auprès du Ministre de l’Économie et des Finances, ajoute : « La carte RoW est bien plus qu’un simple moyen de paiement : elle incarne un véritable levier d’inclusion financière, créant un lien direct entre le citoyen et l’administration, et donnant accès aux services du Trésor public même à ceux qui ne possèdent pas de compte bancaire classique. »

Serges ADINGNI, Directeur Général Adjoint du GIM-UEMOA, a déclaré : « Ce lancement illustre la capacité du réseau GIM-UEMOA à accompagner les États membres dans la modernisation de leurs services financiers, en proposant des solutions interopérables et souveraines qui contribuent à la fluidité des paiements dans l’espace communautaire. »

En associant innovation technologique et service public, le GIM-UEMOA et le TPN posent un jalon important dans la construction d’un écosystème monétique régional intégré, sécurisé et tourné vers l’avenir.

La cérémonie de lancement, organisée à l’enceinte de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique à Cadjèhoun, a réuni des représentants institutionnels, des responsables d’institutions financières, des partenaires techniques et un large public, venus découvrir les fonctionnalités de la carte et les avancées en matière d’e-services du Trésor public.

À propos du GIM-UEMOA :

Le GIM-UEMOA, système régional de paiement, switch et processeur régional, regroupe 150 membres (banques, institutions financières et postales, structures de microfinance, institutions de monnaie électronique). Sa mission principale est de promouvoir les systèmes et moyens de paiement électroniques auprès des secteurs bancaires et financiers, des administrations et des populations de l’UEMOA.

