Risques d’inondation dans 5 communes du Bénin

Le bulletin d’alerte aux inondations de la Cellule Interinstitutionnelle de Prévision et d’Alerte (CIPA) du Bénin signale des risques d’inondation dans cinq communes du Bénin dans la période du 17 au 20 août 2023. Voici la cause et les communes concernées.

Le niveau des eaux des fleuves Niger et Ouémé est monté. Ce qui laisse planer un risque d’inondation dans plusieurs communes du Bénin dans la période du 17 au 20 août 2023.

Selon Le bulletin d’alerte aux inondations de la Cellule Interinstitutionnelle de Prévision et d’Alerte (CIPA), le fleuve Ouémé a atteint un niveau de 924 cm à Zagnanado et 675 cm à Bonou.

Les populations des communes sous menace sont Zagnanado, Bonou, Adjohoun, Malanville et Karimama.

