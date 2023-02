Un bus de transport en commun échappe à un incendie

Un bus de transport en commun a failli prendre feu, samedi 04 février 2023, à l’entrée de la ville de Bassila, département de la Donga. Le souvenir du drame de Dassa étant encore vivace dans les esprits, les passagers à bord ont aussitôt alerté le chauffeur.

Les responsables des sociétés de transport en commun au Bénin n’ont pas encore tiré leçon du drame survenu à Dassa-Zoumè, il y quelques jours. Un bus de la compagnie ATT a failli prendre feu ce samedi 04 février. Et ce, à cause de nombreux dysfonctionnements observés sur le véhicule de transport.

Le manque d’eau dans le radiateur aurait été la cause de la fumée que le véhicule a commencé par dégager à l’entrée de Bassila. Les passagers à bord ont dû sauter par les vitres pour s’échapper. Plusieurs autres dysfonctionnements, dont le système d’allumage ont été relevés sur le bus.

Les agents de la police républicaine, et les sapeurs pompiers se sont dépêchés sur les lieux. Le véhicule a été immobilisé.

F. A. A.

5 février 2023 par ,