Présidentielle 2026

"Rien n’est gagné d’avance", prévient le gouvernement




Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a réagi ce vendredi 05 septembre 2025, à la perception selon laquelle l’élection présidentielle de 2026 serait déjà acquise au candidat soutenu par la majorité.

« Une élection n’est jamais gagnée d’avance », a répondu le porte-parole du gouvernement aux supputations selon lesquelles la victoire serait déjà acquise au candidat de la mouvance à la présidentielle de 2026.

Le camp gouvernemental est tout de même convaincu d’avoir le « meilleur candidat ». Un candidat salué à la fois par les forces de la mouvance et par certaines voix issues de l’opposition. « C’est une dynamique favorable », a souligné Wilfried Léandre Houngbédji en s’appuyant sur « l’accueil populaire » et « l’écho positif sur les réseaux sociaux » après l’annonce de la candidature de Romuald Wadagni. « Nous sommes davantage confortés que le choix qui a été fait était le bon », a insisté le porte-parole du gouvernement.

La mobilisation doit se poursuivre

« Nous exhortons tous ceux qui partagent ce choix à se mobiliser, à agir, et pas seulement à professer », a ajouté Wilfried Léandre Houngbédji. Pour lui, le véritable travail commence dès maintenant : convaincre les indécis et préparer la compétition. « L’élection aura lieu le 12 avril 2026. Nous voulons que, quel que soit celui ou ceux qui seraient en face, ce soit une ratification populaire », a-t-il conclu.
M. M.

5 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




