Richard Sènou a rejoint la demeure céleste

L’ancien ministre des travaux publics et des transports, Richard Sènou n’est plus. Il a rejoint la demeure éternelle ce samedi 25 juillet 2020 au Centre national hospitalier et universitaire (CNHU-HKM) de Cotonou dans sa 71ème année.

Jeudi 23 juillet dernier, la santé de l’ancien ministre de Boni Yayi s’était considérablement dégradée du fait d’une crise l’ayant plongé dans le coma, renseignaient plusieurs sources. Une situation qui visiblement n’a pas connu une issue heureuse.

