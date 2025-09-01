lundi, 1er septembre 2025 -

Le Libéral se positionne

Richard Boni Ouorou soutient le candidat de la majorité




Depuis son lieu de détention, le président du parti Le Libéral, a salué la désignation de Romuald Wadagni comme candidat de la majorité au pouvoir pour l’élection présidentielle de 2026. Dans un message publié, ce lundi 1er septembre 2025, Richard Boni Ouorou, exprime son soutien à celui qu’il qualifie de « candidat du renouveau et de la performance économique », tout en appelant à une campagne électorale responsable et orientée vers les enjeux de la jeunesse et de la croissance nationale.

Message du président du parti Le LIBERAL
C’est avec grand enthousiasme que j’ai appris, ce qui était encore une rumeur depuis plusieurs semaines, le choix porté sur le Ministre Romuald Wadagni, pour être le candidat de la majorité présidentielle lors des prochaines élections présidentielles dans notre pays. Tout d’abord, commençons par féliciter le Président de la République, M. Patrice Talon qui a su certainement donner sa caution pour ce choix consensuel qui, sans doute, permettra de poursuivre la révélation de notre cher Bénin au-delà de 2026.

Chers amis,

Depuis 2016, le Bénin a fait le choix d’un changement de l’orientation de ses politiques publiques vers la performance et l’efficacité et c’est un constat. A partir de 2026, cette dynamique devra continuer voire s’améliorer, avec un nouveau paradigme adapté aux défis actuels de notre société. La jeunesse est désormais mise en avant dans un contrat d’efficacité et d’adaptabilité. À partir de 2026, avec M. Wadagni comme président (et c’est le meilleur challenge que je lui souhaite), nous pouvons avoir foi que les politiques seront encore mieux adaptées au contexte démographique de notre pays constitué majoritairement de jeunes citoyens.

Monsieur Wadagni, nous le savons tous, est une personne expérimentée du monde de l’économie, ce qui est un atout dans un contexte mondial actuel où l’économie est au cœur de toutes les guerres, au menu de toutes les alliances.

Son expérience en tant que Ministre des Finances et de l’Économie, plus qu’un atout, est aussi un besoin voire une nécessité. Objectivement, ses résultats années après années, ses différentes distinctions sous régionales et mondiales, de même que les différents chiffres indicateurs de performance parlent pour lui. Et pour ceux qui ont déjà un argument préconçu qui parlent de la « Dette », j’ai toujours dit que la dette n’est jamais le problème mais seule son affectation non optimale qui pourrait l’être. Or, à ce niveau, nul ne remettra en cause les indicateurs de performance de notre pays de ces dernières années. Monsieur Wadagni que je sais brillant, saura, le moment opportun, vous convaincre de son bilan.

J’ai foi que ses porte-paroles d’une campagne que je souhaite objective et pacifique, tournée vers des propositions chiffrées et réalistes et dans un esprit de grande responsabilité, sauront également orchestrer la fête électorale au profit du Ministre Wadagni. C’est le lieu aussi pour moi, de dire « MERCI » aux partis politiques Bloc Républicain (BR) et Union Progressiste le Renouveau (UPR), ainsi qu’à tous les autres partis de la majorité présidentielle. Ils ont su faire preuve de bonne volonté, de discernement, de sagesse et surtout, de sacrifice en faisant confiance à la jeunesse. Une fois encore, j’ai foi en l’avenir de notre pays et je me sens fier d’appartenir à ce grand projet qui est le Bénin.

Félicitations cher Romuald et mes vœux de succès !
Prenez soin de vous.
Pour Richard Boni Ouorou,
La cellule de communication

1er septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




