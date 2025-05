Révocation des SE d’Adjarra et de Toucountouna, voici ce qu’on leur reproche

Ce mercredi 14 mai 2025 en Conseil des ministres, le gouvernement a prononcé la révocation des Secrétaires exécutifs (SE) des mairies d’Adjarra et de Toucountouna. On reproche au premier d’avoir surfacturé le coût de deux prestations, et au second, des faits de manipulation de document administratif et de malversations financières.

Les Secrétaires exécutifs des mairies d’Adjarra et de Toucountouna ne sont plus à leurs postes. Ils ont été révoqués en Conseil des ministres ce mercredi 14 mai 2025. Selon le compte rendu du gouvernement, il est reproché à celui d’Adjarra, d’avoir organisé avec le Directeur du développement local et de la planification, la surfacturation du coût de deux prestations au profit de la commune pour un montant total TTC de trois millions (3.000.000) FCFA, en vue de percevoir une commission d’un montant d’un million (1.000.000) FCFA dont huit cent mille (800.000) FCFA ont été effectivement versés par le prestataire. « Les modalités de répartition de cette commission ont été à la base d’une profonde discorde entre la Secrétaire exécutive et ledit directeur au point d’envenimer leur collaboration », détaille le communiqué qui précise que la supercherie a été dénoncée à la faveur d’une mission de l’Inspection générale des finances (IGF), effectuée courant décembre 2024 à la mairie d’Adjarra.

Pour ce qui concerne celui de Toucountouna, il est mis à sa charge, des faits de complicité de manipulation de document administratif et de malversations financières, dans le cadre du voyage d’une délégation de la commune sur la Belgique, courant juillet 2024. Le Conseil des ministres informe qu’à ce propos, la délibération du Conseil communal autorisant le déplacement ne mentionne guère que l’incidence financière qui en découle est imputable au budget de la commune. « Elle a donc fait l’objet d’un arrêté d’approbation du préfet de l’Atacora en l’état. C’est par la suite que la Secrétaire exécutive a organisé la manipulation dudit arrêté pour y introduire un article mettant les frais du voyage à la charge du budget communal. Cela a permis de débloquer dans un premier temps un montant de six cent deux mille (602.000) FCFA qui a servi à payer des dépenses non éligibles au budget communal. Il s’agit des frais d’établissement de pièces administratives et d’hébergement des membres de la délégation à Cotonou à l’occasion de l’établissement de ces documents », précise le communiqué. Selon le gouvernement, c’est lors du traitement du mandat d’un montant de neuf cent quatre-vingt-quinze mille (995.000) FCFA dans un second temps, destiné à couvrir les frais de mission des membres de la délégation, que la Trésorerie communale s’est aperçue de la falsification du document.

Mise en demeure par le préfet, la secrétaire exécutive, ordonnateur du budget de cette collectivité territoriale, n’a pas cru devoir reverser dans les caisses de la commune les fonds frauduleusement décaissés jusqu’à la date de la mission de la Cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes, les 28 et 31 mars 2025. Pour ces manquements graves au devoir qui contreviennent aux intérêts des communes, le gouvernement a prononcé la révocation des mises en cause et instruit les ministres concernés à l’effet de faire prendre les sanctions appropriées à l’encontre de tous les agents impliqués dans ces malversations, sans préjudice des poursuites judiciaires dont ils doivent faire l’objet autant que le prestataire.

