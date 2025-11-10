11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Port autonome de Cotonou (PAC) confirme sa montée en puissance. Selon le classement 2024 de l’Indice de performance des ports à conteneurs (IPPC), publié par la Banque (…) Lire la suite
11 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 17 octobre, dans la salle de conférence de l’Association Financière et Commerciale pour la Coopération Euro-Asiatique (FBA EAC), et dans le cadre du deuxième Forum (…) Lire la suite
11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Pierre Guerlain
Professeur de civilisation américaine, université Paris Nanterre
Tout d’abord ne boudons pas notre plaisir : l’élection de Zohran Mamdani à New York (…) Lire la suite
11 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Exposées dans une salle noire sobre, où seules des lumières tamisées évoquent la concentration et la circulation de l’énergie, la nouvelle série d’œuvres de Charbel Coffi (…) Lire la suite
11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Un autre responsable politique du parti Les Démocrates (LD) vient d’être rattrapé par l’affaire des fausses procurations liées au retrait du quitus fiscal.
Le Procureur (…) Lire la suite
Sommet africain de la finance et de l’industrie (AFIS) 2025
10 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le Président de la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) et de son Conseil d’Administration, Dr George Agyekum Donkor, a plaidé en faveur de (…) Lire la suite
10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 novembre 2025, la Police Républicaine a saisi près de 100 kilogrammes de produits pharmaceutiques contrefaits à Adjarra.
Les (…) Lire la suite