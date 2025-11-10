mardi, 11 novembre 2025 -

L’Entretien exclusif de Patrice Talon sur les grands sujets de l’actualité nationale

Indice de performances des ports à conteneurs (IPPC)

Le port de Cotonou gagne 100 places au classement mondial 2024


11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Port autonome de Cotonou (PAC) confirme sa montée en puissance. Selon le classement 2024 de l’Indice de performance des ports à conteneurs (IPPC), publié par la Banque (…)  
Forum International Expo Russie-Afrique 2025

« Le Potentiel de l’Industrie Minière Africaine : Nouvelles (…)


11 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 17 octobre, dans la salle de conférence de l’Association Financière et Commerciale pour la Coopération Euro-Asiatique (FBA EAC), et dans le cadre du deuxième Forum (…)  
La chronique de Recherches internationales

MAMDANI : LA VRAIE GAUCHE TRIOMPHE À NEW-YORK


11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Pierre Guerlain Professeur de civilisation américaine, université Paris Nanterre Tout d’abord ne boudons pas notre plaisir : l’élection de Zohran Mamdani à New York (…)  
Exposition “Le langage du corps”

Une nouvelle série d’œuvres à découvrir


11 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Exposées dans une salle noire sobre, où seules des lumières tamisées évoquent la concentration et la circulation de l’énergie, la nouvelle série d’œuvres de Charbel Coffi (…)  
Affaire quitus fiscal

Un 2ème cadre LD en détention provisoire


11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un autre responsable politique du parti Les Démocrates (LD) vient d’être rattrapé par l’affaire des fausses procurations liées au retrait du quitus fiscal. Le Procureur (…)  
Sommet africain de la finance et de l’industrie (AFIS) 2025

Le Président de la BIDC plaide pour une augmentation du financement (…)


10 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Président de la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) et de son Conseil d’Administration, Dr George Agyekum Donkor, a plaidé en faveur de (…)  
Trafic illicite à Adjarra

100 kg de produits pharmaceutiques contrefaits saisis


10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 novembre 2025, la Police Républicaine a saisi près de 100 kilogrammes de produits pharmaceutiques contrefaits à Adjarra. Les (…)  
Ecobank Bénin finance la construction d’un Centre numérique au CAEIS


10 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une délégation d’Ecobank Bénin, conduite par la Chef division Banque (…)
Mariam Talata a effectué sa visite médicale


10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Colistière du ministre d’État Romuald Wadagni à la présidentielle de (…)
2 réseaux de vol de motos démantelés en deux semaines


10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Deux opérations coup de poing, menées fin octobre 2025, ont permis de (…)
Des voleurs arrêtés,17 bœufs retrouvés


10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le commissariat de l’arrondissement de Bassila dans le département de (…)
1 commissaire de police et 3 douaniers risquent la prison


10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
01 civil, 08 policiers et 07 douaniers, sont jugés par la Cour de (…)
Elumelu en tournée panafricaine pour promouvoir l’entrepreneuriat, les (…)


10 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le président du groupe United Bank for Africa (UBA) et fondateur de la (…)
Réunion au Cabinet Royal sur l’actualisation de l’initiative (…)


10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Sur Ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, une rencontre de haut (…)
Une école privée sommée de quitter son site pour loyers impayés


10 novembre 2025 par Marc Mensah
Une école privée doit quitter son site d’Agonsoudja dans la commune (…)
2 commerçants expulsés pour 24 et 18 mois d’arriérés de loyers


10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Saisi, le 7 mars 2025, d’un litige portant sur la résiliation de baux (…)
7000 plaintes de violences aux femmes enregistrées


10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Plus de 7.000 plaintes de violences faites aux femmes ont été (…)
ECID Afrique condamnée à payer 740.000 FCFA pour loyers impayés


10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de Commerce de Cotonou a rendu un jugement en premier (…)
Un hommage poignant et pluriel au Pr Abdou Salam Fall, un éternel (…)


10 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Ces 4 et 5 novembre 2025, l’UCAD (Université Cheikh Anta Diop) de (…)
Les listes de UP-R, BR et FCBE retenues pour les communales


10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) vient de publier la (…)
Les partis LD et Moele Bénin disqualifiés pour les élections municipales


10 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Par décision La Cena a rendu public la liste des partis autorisés pour (…)
Le Bénin réaffirme son engagement pour le climat


9 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata a pris part du (…)
Les enseignants affichent leur soutien à Romuald Wadagni


8 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Réunis ce samedi 8 novembre 2025 à Godomey, les enseignants venus des (…)
Le Bénin présent au Forum “Notre Futur Brésil–France”


7 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre des Affaires étrangères, Monsieur Olushegun ADJADI BAKARI, (…)
L’intégralité des propos de Patrice Talon sur les sujets d’actualité


4 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le président de la République du Bénin, Patrice Talon s’est prononcé (…)
Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f (…)


3 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Un monument sous-marin à Ouidah en mémoire des esclaves


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Un monument commémoratif sous-marin sera bientôt érigé au large de (…)
Le PAPC met la ville de Cotonou à l’abri des inondations


17 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
t. 2025 La gestion durable des eaux pluviales est l’un des défis (…)
Le PAPC , une solution pour zéro inondation à Cotonou


17 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La police se rapproche des populations avec le 117


8 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Police républicaine dispose désormais d’un centre d’appel dédié et (…)
Claudine Prudencio et RN rejoignent l’UP-R


8 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le parti Renaissance nationale (RN) de Claudine Prudencio fait (…)
Angélique Kidjo nominée pour Grammy Awards 2026


8 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La star de la musique béninoise, Angélique Kidjo, vient une fois encore (…)
Gade Gui se lance dans la production d’œufs de table, avec le soutien (…)


8 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À Dakar, Proparco a accordé un prêt structuré de long terme à la ferme (…)
Godomey, Zinvié et Ouèdo distingués au Concours "Abomey-Calavi Ville (…)


8 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les meilleurs arrondissements à l’issue du Concours « Abomey-Calavi (…)
10 individus arrêtés, des produits psychotropes saisis


8 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une opération conduite par la direction départementale de la Police de (…)
Le Bénin marque sa participation au Forum “Notre Futur Brésil–France”


8 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, a (…)
D’autres militants LD risquent la prison pour fraude électorale


7 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le parti Les Démocrates (LD) de l’ancien président Boni Yayi n’est pas (…)
L’ACAT-Bénin actualise le guide sur les garanties judiciaires des détenus


7 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Dans le cadre de son projet intitulé « Garantir l’accès des détenus en (…)
Amara Kourouma du Crédit Rural parmi les 100 personnalités de l’année


7 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Directeur général du Crédit Rural de Guinée (CRG), Amara Kourouma, a (…)
Le Bénin présent au Forum “Notre Futur Brésil–France”


7 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre des Affaires étrangères, Monsieur Olushegun ADJADI BAKARI, (…)
Des demandes frauduleuses de casiers judiciaires et de quitus fiscaux


7 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministère de la Justice et de la Législation et le ministère des (…)
