Coopération militaire entre le Bénin et le Nigéria

Retrait du détachement de l’armée nigériane au Bénin




Les Forces armées béninoises (FAB) ont salué ce vendredi 30 janvier 2026, le retrait du détachement de l’armée nigériane arrivé au Bénin suite aux évènements du 7 décembre 2025. La cérémonie présidée par le Général de corps d’armée, Fructueux Gbaguidi, s’est déroulée en présence des hiérarchies militaires béninoise et nigériane, ainsi que de l’ambassadeur du Nigeria au Bénin.

Arrivés au Bénin suite à la tentative de coup d’Etat déjoué du 7 décembre 2025, les militaires nigérians se sont retirés ce vendredi 30 janvier 2026. Durant leur séjour à la caserne de Togbin, ils ont apporté un appui important pour le rétablissement de l’ordre constitutionnel dans le pays, en accord avec les protocoles de la CEDEAO.
La cérémonie, présidée par le Chef d’état-major général des FAB, le Général de corps d’armée Fructueux Gbaguidi, s’est déroulée en présence des hiérarchies militaires béninoise et nigériane, ainsi que de l’ambassadeur du Nigeria au Bénin, Son Excellence Olukayode Olugbenga Aluko.
L’événement protocolaire a permis d’exprimer la gratitude des FAB pour la solidarité fraternelle du Nigeria, et de réaffirmer leur engagement à préserver la stabilité institutionnelle et à renforcer les partenariats stratégiques pour la paix en Afrique de l’Ouest.

F. A. A.

31 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




