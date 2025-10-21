mercredi, 22 octobre 2025 -

Retour de la Ligue des champions : pariez sur les matchs clés de la journée sur 1xBet !




La principale Coupe d’Europe reprend ses droits après la pause pour les matchs des équipes nationales. 1xBet, le meilleur sitede paris sportifs international, a préparé une annonce des principales confrontations du 3e tour. Suivez les liens et pariez sur les prochains matchs de la Ligue des champions. N’oubliez pas que seule une approche responsable vous permettra de convertir vos connaissances footballistiques en argent réel !

Arsenal – Atlético Madrid, 21 octobre

Arsenal a enclenché la machine au maximum après sa déroute à l’extérieur contre Liverpool (0-1) fin août. Les Londoniens abordent ce match à domicile contre l’Atlético revigorés après une séquence de 8 matchs sans défaite. Auparavant, Arsenal avait battu l’Athletic Bilbao et l’Olympiakos (2-0 dans les deux cas), ce qui lui permet de garder tranquillement sa place dans le top 8 du classement de la phase de ligue.

L’Atlético joue également de la meilleure des manières (6 matchs sans revers), mais manque encore de confiance. Après une débâcle décourageante face à Liverpool à Anfield (2-3) au premier tour de la Ligue des champions, l’équipe de Diego Simeone a laminé l’Eintracht Francfort (5-1) et est désormais prête à passer le test à Londres. Mais pour faire face à la défense fiable d’Arsenal, les visiteurs devront s’entraîner dur.

Cotes : V1 – 1,65, X – 4,135, V2 – 5,97.

Bayer Leverkusen – Paris Saint-Germain, 21 octobre

Le changement rapide d’entraîneur n’a pas permis au Bayer Leverkusen de bien démarrer en Ligue des champions. Sous la direction de Kasper Hjulmand, le club, bien qu’il n’ait pas perdu contre Copenhague et le PSV, n’a pas réussi à prendre le dessus non plus. Des nuls face à des adversaires loin d’être les plus forts remettent en question la possibilité pour Leverkusen d’accéder aux play-offs.

Le Paris Saint-Germain, actuel vainqueur du tournoi, a déjà confirmé à deux reprises sa volonté de défendre son titre. L’équipe de Luis Enrique a d’abord dessoudé l’Atalanta à domicile (4-0), puis, malgré des problèmes d’effectif, a réussi à s’imposer face au FC Barcelone (2-1). Malgré des difficultés en championnat (une seule victoire en quatre derniers matchs de Ligue 1), le club parisien reste favori face au Bayer.

Cotes : V1 – 5,15, X – 4,39, V2 – 1,685.

Villarreal – Manchester City, 21 octobre

Perdant à l’extérieur face à Tottenham (0-1), Villarreal a dû s’en sortir sur un nul à domicile (2-2) lors du match contre la Juventus au tour précédent pour ne pas empirer les choses. Les joueurs de Marcelino sont désormais confrontés à un défi encore plus relevé. Même sans victoire lors des trois derniers matchs, tous tournois confondus, le club espagnol est en mesure de tenir tête au favori de ce duel.

Manchester City n’a plus perdu depuis fin août et est prêt à poursuivre sur sa lancée. Après son triomphe à domicile contre Naples (2-0) et son nul à l’extérieur contre l’AS Monaco (2-2), l’équipe de Pep Guardiola a besoin de 3 points extra pour s’assurer une place dans le top 8 du classement de la C1 européenne.

Cotes : V1 – 4,64, X – 4,285, V2 – 1,765.

Real Madrid – Juventus, 22 octobre

Autant modeste qu’elle soit, la victoire contre Marseille à Madrid (2-1) et la victoire écrasante sur le Kairat en déplacement (5-0) permettent au Real d’envisager avec optimisme ses chances de terminer dans le top 8. Après deux victoires en Liga, la redoutable attaque de l’équipe de Xabi Alonso se prépare à défier son prochain adversaire.

La Juventus évite les défaites aussi bien que les victoires depuis 5 rencontres de suite, avant d’affronter Nico Paz, la pépite du sérail du Real Madrid. Il a aidé Côme à venir à bout des Turinois à domicile (2-0) et à transformer sa série d’invincibilité en une série sans victoire. La Juventus a des choses à prouver à ses supporters, tandis qu’Igor Tudor a les siennes à prouver devant la direction du club.

Cotes : V1 – 1,552, X – 4,745, V2 – 6,23.

L’analyse d’avant-match vous aidera non seulement à parier de manière responsable, mais aussi à augmenter vos chances de gagner. Pronostiquez les principaux duels de la Ligue des champions en utilisant les liens et profitez du jeu des millions avec 1xBet, le meilleur site de paris sportifs international !

21 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN




