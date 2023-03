Retour à l’entrainement pour les Guépards ce vendredi

Après le nul concédé ce mercredi 22 mars au Stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou face au Rwanda, l’équipe de Gernot Rohr a repris l’entrainement ce vendredi.

Retour aux affaires pour les Guépards du Bénin. Gernot Rohr et ses poulains ont entamé aujourd’hui leur préparatif pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023. Les Béninois dernier du Groupe L avec 1 point doivent obligatoirement remporter les 3 points de la 4e journée s’ils tiennent à jouer la CAN en Côte d’Ivoire.

En attendant d’être fixé sur la ville qui va accueillir la rencontre, voici quelques images de l’entrainement des Guépards de ce vendredi :

J.S

