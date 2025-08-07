Retard supposé du calendrier électoral, la CENA clarifie

Le directeur général des élections a apporté des clarifications lors d’un point de presse, mercredi 6 août 2025, sur le non-respect du calendrier électoral évoqué par le parti Les Démocrates (LD), grande formation politique de l’opposition au Bénin.

Des mises au point sur le non-respect supposé du calendrier électoral par la CENA. Au cours d’une rencontre avec la presse, ce mercredi, le directeur général des élections a situé l’opinion. Boucary Abou Soulé Adam après avoir rassuré du respect scrupuleux des délais fixés par la loi, a fait une distinction entre le chronogramme technique interne de la CENA et le calendrier électoral officiel, qui est le seul cadre légal reconnu. « Le calendrier officiel, encadré par le décret n°2020-563, est toujours en cours de finalisation. Sa publication est attendue entre le 11 et le 18 août 2025. Nous restons dans les délais impartis », a-t-il confié.

Certains éléments du chronogramme technique, comme la date initiale du retrait des fiches de parrainage prévue pour le 25 juillet 2025, ont été reportés. A date, aucune nouvelle date n’a pas encore été officiellement communiquée.

L’institution en charge de l’organisation des élections au Bénin a exhorté les parties politiques à la patience en attendant la publication officielle du calendrier électoral.

