Retard de démarrage dans plusieurs centres de vote à Womey

Ce dimanche 11 janvier 2026, se tient sur toute l’étendue du territoire national, le double scrutin législatif et communal. A Womey, dans la commune d’Abomey-Calavi, les opérations de vote ont démarré avec un peu de retard.

Les opérations de vote entrant dans le cadre des élections législatives et communales de janvier 2026 sont effectives sur toute l’étendue du territoire national. Si ailleurs le vote a démarré à l’heure, tel n’est pas le cas dans certains centres de vote. C’est le cas à Womey, dans la commune d’Abomey-Calavi. Dans les centres de vote du Complexe scolaire (CS) Elitaire, au CEG le Plateau, et au CS Fraternité, un retard s’est observé dans le démarrage des opérations de vote.

Sur les 6 postes de vote installés au CS Elitaire, aucun poste n’a ouvert avant 09h 30. Même constat au CEG le Plateau (16 postes de vote), et au Complexe Fraternité (04 postes de vote), où les électeurs attendent dans la cour de ces établissements pour accomplir leur devoir civique.

Dans ces centres de vote, les agents électoraux s’affairent à l’affichage de la liste des électeurs et à l’installation du matériel électoral en vue du démarrage du vote au niveau des postes où le matériel électoral est déjà déployé.

Au niveau des postes de vote où le matériel n’est pas encore disponible, les agents électoraux au moyen de motocyclettes et autres véhicules vont chercher les urnes et autres matériels en vue du démarrage des opérations de vote.

Les élections couplées législatives et communales vont durer 10 heures de temps conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin. Celle-ci dispose que le scrutin dure 9 heures en cas d’élection ordinaire, et 10 heures en cas de couplage.

Au total, 109 députés et 1815 conseillers communaux vont être élus au terme des élections de ce dimanche 11 janvier.

