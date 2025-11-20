jeudi, 20 novembre 2025 -

777 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Ministère du travail et de la fonction publique

Résultats du test de sélection des Assistants en position probatoire au profit Universités publiques




Les résultats du test de sélection des Assistants en position probatoire au profit des Universités publiques du Bénin sont déjà disponibles. Le ministère du travail et de la fonction publique à travers un communiqué en date du mercredi 19 novembre 2025, a publié la liste des candidats déclarés admissibles. La phase d’entretien organisée en leur intention démarre ce vendredi 21 novembre.

Consultez la liste des candidats admissibles via le lien ci-après :
https://travail.gouv.bj/page/communiques/test-de-selection-des-assistants-en-position-probatoire-au-profit-des-universites-publiques-du-benin?fbclid=IwY2xjawOL1Y1leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFSc0Y1QmpPTmZ5bW05b1Ezc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHqTbYihMZQeUQl6DKo9QT_9SKs5hm2R_1MK5gpfZV2OnhznPzvGR7A9nTr13_aem_lTz5T0Fq7aR65ghs7bwVYg

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Ce que les jeunes attendent de la Semaine du Numérique 2025


19 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’édition 2025 de la Semaine du Numérique a démarré ce mercredi 19 (…)
Lire la suite

Des travaux d’entretien pour la section Echangeur Godomey-Akassato


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement a autorisé ce mercredi 19 novembre 2025 en Conseil des (…)
Lire la suite

Le Gouvernement adopte une nouvelle politique de protection de l’enfant


19 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a approuvé, mercredi 19 novembre 2025, en Conseil des (…)
Lire la suite

Un recrutement de 50 auditeurs de justice et de 50 greffiers annoncé


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement veut recruter pour le compte de l’année 2025, 50 (…)
Lire la suite

Les grandes décisions prises ce mercredi en Conseil des ministres


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement a tenu ce mercredi 19 novembre 2025, la session (…)
Lire la suite

L’OIT lance la relecture de l’arrêté sur le travail domestique au Bénin


19 novembre 2025 par Marc Mensah
L’OIT a ouvert, le lundi 17 novembre 2025, à Grand-Popo, dans le cadre (…)
Lire la suite

Le Bénin reconnu comme acteur majeur de l’intégration régionale


18 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
À quelques jours du Sommet UE-UA, l’Africa-Europe Foundation (AEF) (…)
Lire la suite

Un recrutement de 715 policiers lancé


15 novembre 2025 par Marc Mensah
La Police républicaine a annoncé le lancement d’un concours pour (…)
Lire la suite

Ce que change la nouvelle Constitution


15 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Assemblée nationale du Bénin a adopté dans la matinée de ce samedi 15 (…)
Lire la suite

L’ANaGeM recrute à plusieurs postes


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANaGeM) a lancé le (…)
Lire la suite

L’ANIP met en garde contre de faux intermédiaires


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) met en garde (…)
Lire la suite

La Cour suprême déboute Les Démocrates


14 novembre 2025 par
Le recours du principal parti de l’opposition Les Démocrates (LD) (…)
Lire la suite

La HAAC met en garde les médias sans existence légale


13 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) (…)
Lire la suite

Les candidats au concours douanes convoqués à l’épreuve psychotechnique


13 novembre 2025 par Marc Mensah
La Direction générale des Douanes annonce la tenue de l’épreuve (…)
Lire la suite

L’ANIP transmet la liste électorale à la CENA


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) a (…)
Lire la suite

Acquisition d’équipements au profit du CNHU- HKM et du CHD Borgou


12 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le gouvernement a autorisé ce mercredi 12 novembre 2025, en Conseil des (…)
Lire la suite

Distinction honorifique à Dakar (Sénégal)


11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Dr. Kpadonou Armand AIDJO reçoit le titre de Docteur Honoris Causa, le (…)
Lire la suite

La révision de la Constitution à l’ordre du jour vendredi


11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les députés invités à Porto-Novo pour examiner la proposition de (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires