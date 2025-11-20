Résultats du test de sélection des Assistants en position probatoire au profit Universités publiques

777 visites en ce moment
Les résultats du test de sélection des Assistants en position probatoire au profit des Universités publiques du Bénin sont déjà disponibles. Le ministère du travail et de la fonction publique à travers un communiqué en date du mercredi 19 novembre 2025, a publié la liste des candidats déclarés admissibles. La phase d’entretien organisée en leur intention démarre ce vendredi 21 novembre.
Consultez la liste des candidats admissibles via le lien ci-après :
https://travail.gouv.bj/page/communiques/test-de-selection-des-assistants-en-position-probatoire-au-profit-des-universites-publiques-du-benin?fbclid=IwY2xjawOL1Y1leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFSc0Y1QmpPTmZ5bW05b1Ezc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHqTbYihMZQeUQl6DKo9QT_9SKs5hm2R_1MK5gpfZV2OnhznPzvGR7A9nTr13_aem_lTz5T0Fq7aR65ghs7bwVYg