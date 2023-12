Repromed Bénin se réjouit de la signature de convention des médias en ligne

Dans un communiqué en date du 13 décembre, le bureau exécutif national du regroupement des promoteurs et professionnels des médias digitaux du Bénin (Repromed Bénin) s’est réjoui de la signature de convention des médias fournissant des services de communication audiovisuelle ou de presse écrite en ligne destinés au public.

46 médias en ligne ont procédé à la signature de leur convention avec la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication soit 26 Web TV, 16 Presse Écrite en ligne et 4 Web Radio. À travers cette signature, la HAAC autorise les médias fournissant des services de communication audiovisuelle ou de presse écrite en ligne destinés au public à exercer en République du Bénin. Après un processus mis en branle depuis 2018, relancé en 2021 et la sélection en janvier 2022 des requérants à l’exploitation de sites internet fournissant des services de communication audiovisuelle ou de presse écrite en ligne destinés au public, le Bureau Exécutif National du Regroupement des Promoteurs et Professionnels des Médias Digitaux du Bénin (REPROMED-Bénin) se réjouit que le bout du tunnel soit enfin atteint.

« L’acte posé lors de cette séance présidée par le président de la HAAC, en présence des conseillers, balise ainsi la voie pour un assainissement du secteur des médias en ligne et l’amélioration des conditions de vie et de travail des professionnels exerçant dans lesdits médias », relève le bureau exécutif national du REPROMED Bénin. Il ajoute que cette signature des conventions d’existence légale augure de meilleures perspectives pour

une presse en ligne professionnelle, responsable et autonome, comme le prône le REPROMED-Bénin.

Le bureau exécutif national a témoigné toute sa gratitude à la HAAC pour l’aboutissement heureux du processus pour cette première vague de médias en ligne et plaide auprès de l’instance de régulation le cas des dossiers en attente. Il félicite tous les medias en ligne qui jouissent désormais d’une existence légale et leur rappelle le respect du code d’éthique et de déontologie de la presse béninoise

afin de se distinguer par la qualité de leurs productions et leur professionnalisme.

14 décembre 2023 par ,