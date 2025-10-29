Reprise des travaux sur l’axe Vakon-Avagbodji-Aguégués

En Conseil des ministres ce mercredi 29 octobre 2025, le gouvernement a marqué son accord pour la reprise des travaux d’aménagement et de bitumage de la route Vakon-Avagbodji-Aguégués, dans le département de l’Ouémé.

Selon le communiqué du gouvernement, le projet de réalisation de cet axe comprend à sa conception, des travaux de terrassement, de chaussée, de revêtement et d’assainissement sur un linéaire de 13,2 km. Il intègre également la construction d’un pont de 100 mètres de portée sur le fleuve Ouémé pour y relier l’agglomération centrale des Aguégués. Le taux d’exécution physique selon le Conseil des ministres, est actuellement de 68% en raison de plusieurs difficultés d’ordre technique et opérationnel identifiées en cours de réalisation qui n’ont pas permis son achèvement dans le délai imparti. D’où l’actualisation du cahier des charges avant la poursuite du chantier, aux fins de garantir la qualité, la durabilité et la fonctionnalité de l’ouvrage. Celle-ci prendra en compte les modifications techniques au dossier de base dans les limites du contrat initial de même que les travaux additionnels et confortatifs en dehors du périmètre d’exécution initial, renseigne le communiqué du Conseil des ministres.

