Que faire en cas de difficulté lors du paiement de facture d’enlèvement d’ordures ?

Présidentielle 2026

Nicéphore Soglo salue le choix de Romuald Wadagni


1er septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’’ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, s’est exprimé sur la désignation du ministre d’État Romuald Wadagni comme candidat de la mouvance (…)  
Le Libéral se positionne

Richard Boni Ouorou soutient le candidat de la majorité


1er septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Depuis son lieu de détention, le président du parti Le Libéral, a salué la désignation de Romuald Wadagni comme candidat de la majorité au pouvoir pour l’élection (…)  
Élection présidentielle 2026

Le maire de Bohicon se réjouit du choix porté sur Wadagni


1er septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le maire de la commune de Bohicon a salué la désignation du Ministre d’État Romuald Wadagni, comme candidat de la mouvance à l’élection présidentielle de 2026. Pour Rufino (…)  
Musique

Axel Merryl nominé aux AFRIMA 2025


1er septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Bénin rayonne une fois de plus sur la scène musicale continentale. L’artiste Axel Merryl est nominé aux All Africa Music Awards (AFRIMA) 2025, dans la prestigieuse (…)  
Activité illicite à Bohicon

Deux trafiquants arrêtés avec 22 kg de chanvre indien


1er septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Deux hommes ont été arrêtés au petit matin du dimanche 31 août à Bohicon avec 22 kilogrammes de chanvre indien. Le commissariat du 1er arrondissement de Bohicon a (…)  
Appel à candidature

154 postes ouverts au PSIE


1er septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Programme spécial d’insertion dans l’emploi (PSIE) annonce l’ouverture de 154 postes ce 1er septembre 2025. Ces opportunités concernent plusieurs entreprises (…)  
Désigné candidat de la mouvance

Wadagni reçoit un soutien populaire à Kolokondé


1er septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Judicaël ZOHOUN, Marc Mensah
Mouvement populaire ce lundi 1er septembre après-midi à Kolokondé dans la commune de Djougou en faveur du candidat de la mouvance à la présidentielle 2026. Des (…)  
Reprise des forages sur le champ Sèmè, un défi économique majeur pour (…)


1er septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Après 27 ans d’arrêt, le Bénin relance son exploitation pétrolière avec (…)
Romuald Wadagni au siège du Bloc Républicain


1er septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le ministre d’Etat, Romuald Wadagni, désigné comme candidat de la (…)
Ousmane Batoko soutient Romuald Wadagni


1er septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Réunis à Totora, dimanche 31 août 2025, les membres de l’Initiative de (…)
La piste cyclable de Godomey accueille ses premiers lampadaires


1er septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La piste cyclable passant sous l’échangeur de Godomey, récemment (…)
Sidi Ould Tah installé dans ses fonctions de président


1er septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le nouveau président de la Banque africaine de développement (BAD), (…)
Togbé Yédy invoque la paix sur la nation béninoise


1er septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Stade municipal d’Athiémé a accueilli, ce samedi 30 août 2025, une (…)
Le Bénin rayonne à Osaka 2025


1er septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Dans le cadre de l’Exposition universelle 2025, au Japon, le Bénin a (…)
Jeudi 04 septembre déclaré férié au Bénin


1er septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La journée du jeudi 04 septembre 2025, marquant la célébration du (…)
Romuald Wadagni, un choix salué par tous


1er septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Depuis l’annonce de sa désignation ce dimanche 31 août 2025, comme (…)
36 individus interpellés, 9 kg de chanvre indien saisis


1er septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La police républicaine a mené, samedi 30 août 2025, une vaste opération (…)
Le CHIC recrute du personnel médical, administratif et technique


1er septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Centre hospitalier international de Calavi (CHIC) poursuit le (…)
L’UP-R justifie son choix pour Wadagni


1er septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le parti Union progressiste le renouveau (UP-R), au terme des travaux (…)
Patrice Talon mérite d’être porté en triomphe


31 août 2025 par Marc Mensah
‎Alors que son deuxième et dernier mandat s’achève dans quelques mois, (…)
L’artiste Almok salue le choix porté sur Wadagni


31 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A travers une publication sur sa page Facebook, l’artiste togolaise, (…)
Wadagni, signe d’espérance pour la jeunesse (Claudine Prudencio)


31 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A l’instar de plusieurs acteurs politiques et responsables de partis, (…)
Jacques Okoumassoun représente le Bénin en Ouzbékistan


31 août 2025 par Ignace B. Fanou, Judicaël ZOHOUN
Le président de la Fédération béninoise d’escrime (FBE), Jacques T. (…)
Zul Kifl Salami salue la diversification de l’économie béninoise


22 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Présent à Alger à l’occasion des Assemblées annuelles 2025 du Groupe de (…)
Vers une coopération commerciale accrue entre Dakar et Cotonou


16 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin et le Sénégal entretiennent des relations très cordiales et (…)
Le tandem TALON-FAYE pour redynamiser l’UEMOA


16 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) pourra (…)
BR appelle à une forte mobilisation autour de la candidature de Wadagni


31 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Au terme des travaux d’une session extraordinaire tenue ce dimanche 31 (…)
Voici le parcours de Romuald Wadagni


31 août 2025 par Ignace B. Fanou, Judicaël ZOHOUN
Discret, rigoureux, et stratège, Romuald Wadagni est désormais au (…)
"Romuald Wadagni est mon candidat" (J. Djogbénou)


31 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le président du parti Union progressiste le renouveau (UP-R), Joseph (…)
La mouvance opte pour la jeunesse et la compétence


31 août 2025 par Ignace B. Fanou, Judicaël ZOHOUN
Romuald Wadagni investi candidat de la mouvance à la présidentielle (…)
Samou Adambi et deux autres militants BR réintégrés


31 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’ancien ministre de l’énergie, de l’eau et des mines, Samou Séïdou (…)
UP-R et BR désignent Wadagni pour succéder à Talon


31 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Romuald Wadagni sera le candidat de la mouvance présidentielle à la (…)
Rentrée scolaire 2025-2026 et échéances électorales de 2026


31 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
« Pour un programme politique porté par une vision de stabilité et de (…)
Ahouanwanou renonce aux Mondiaux d’athlétisme au Japon ‎


31 août 2025 par Marc Mensah
‎Odile Ahouanwanou ne participera pas aux 20ᵉ championnats du monde (…)
Le Manifeste 2025 lancé au Maroc le 4 septembre


31 août 2025 par Ignace B. Fanou
African Global Health et Diplomatic Courier organisent, les 4 et 5 (…)
Un Français retrouvé mort dans un hôtel à Kétou


30 août 2025 par Marc Mensah
Un ingénieur français a été retrouvé mort mardi 26 août dans sa chambre (…)
Deux hommes d’affaires déposés en prison


30 août 2025 par Marc Mensah
Deux hommes d’affaires ont été placés en détention provisoire, jeudi 28 (…)
Liste des candidats convoqués à la phase sportive du concours des Douanes


30 août 2025 par Marc Mensah
La Direction générale des Douanes a publié la liste des candidats (…)
