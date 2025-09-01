Que faire en cas de difficulté lors du paiement de facture d’enlèvement d’ordures ?

Présidentielle 2026 Nicéphore Soglo salue le choix de Romuald Wadagni

1er septembre 2025 par ,

L’’ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, s’est exprimé sur la désignation du ministre d’État Romuald Wadagni comme candidat de la mouvance (…)

Le Libéral se positionne Richard Boni Ouorou soutient le candidat de la majorité

1er septembre 2025 par ,

Depuis son lieu de détention, le président du parti Le Libéral, a salué la désignation de Romuald Wadagni comme candidat de la majorité au pouvoir pour l’élection (…)

Élection présidentielle 2026 Le maire de Bohicon se réjouit du choix porté sur Wadagni

1er septembre 2025 par ,

Le maire de la commune de Bohicon a salué la désignation du Ministre d’État Romuald Wadagni, comme candidat de la mouvance à l’élection présidentielle de 2026. Pour Rufino (…)

Musique Axel Merryl nominé aux AFRIMA 2025

1er septembre 2025 par ,

Le Bénin rayonne une fois de plus sur la scène musicale continentale. L’artiste Axel Merryl est nominé aux All Africa Music Awards (AFRIMA) 2025, dans la prestigieuse (…)

Activité illicite à Bohicon Deux trafiquants arrêtés avec 22 kg de chanvre indien

1er septembre 2025 par ,

Deux hommes ont été arrêtés au petit matin du dimanche 31 août à Bohicon avec 22 kilogrammes de chanvre indien. Le commissariat du 1er arrondissement de Bohicon a (…)

Appel à candidature 154 postes ouverts au PSIE

1er septembre 2025 par ,

Le Programme spécial d’insertion dans l’emploi (PSIE) annonce l’ouverture de 154 postes ce 1er septembre 2025. Ces opportunités concernent plusieurs entreprises (…)

