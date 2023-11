Reprise des activités à la mosquée de Cadjèhoun

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane SEIDOU a participé à la grande prière du vendredi ce 10 novembre 2023 à la mosquée de Cadjèhoun. Il a transmis aux fidèles musulmans, le message de paix du chef de l’Etat.

Reprise des activités à la mosquée centrale de Cadjèhoun. Le lieu de culte a accueilli la grande prière de vendredi ce 10 novembre 2023. C’était en présence de Alassane SEIDOU, ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, accompagné pour la circonstance, de certains de ses collaborateurs.

L’autorité ministérielle a transmis aux fidèles musulmans, le message de paix du chef de l’Etat. Elle a également évoqué la préoccupation du président de la République, de voir se poursuivre, avec plus de célérité, les travaux de construction de la nouvelle mosquée, lesquels bénéficient de l’attention particulière du président TALON.

Le président de l’Union Islamique du Bénin (UIB), le responsable du comité de gestion, et l’imam de la mosquée centrale de Cadjèhoun étaient à présents à cette prière qui marque le démarrage des activités. A travers leurs messages, ils exhortent à la paix.

