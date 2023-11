Report des séminaires et du forum présidentiel de la BOAD

Le Président de la BOAD, Président du Conseil d’Administration a décidé de reporter sine die, les séminaires et le Forum Présidentiel prévu les 12, 13 et 14 novembre 2023 dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de la BOAD.

« En raison de la volatilité du contexte international et particulièrement de celui qui prévaut encore à date dans la région, le Président de la BOAD, Président du Conseil d’Administration a pris la décision de reporter sine die, la tenue des séminaires réservés aux administrateurs et ministres statutaires, ainsi que le Forum Présidentiel prévu les 12, 13 et 14 novembre 2023 », informe le communiqué de la BOAD. Ces activités ont été programmées dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de la BOAD.

La même source informe que les cérémonies du jubilé seront circonscrites aux activités prévues exclusivement pour le personnel de la BOAD. L’institution présente à ses actionnaires, clients et partenaires, ses excuses pour tout éventuel désagrément que ce report pourrait engendrer et espère pouvoir annoncer dans les meilleurs délais les prochaines dates de la tenue de ces rencontres.

Akpédjé Ayosso

