Report des examens nationaux de Licence

Le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) informe les candidats que les examens nationaux de Licence initialement prévus pour jeudi 04 septembre 2025 sont reportés au lundi 08 septembre 2025.

En raison de la célébration de la fête de Maouloud ce jeudi 4 septembre, les examens nationaux sont reportés au lundi 08 septembre 2025. Selon le communiqué du ministre en date du 02 septembre, les centres de composition ainsi que les horaires restent inchangés.

Pour toute information complémentaire, les intéressés peuvent se rapprocher de la Direction des Examens et Concours du MESRS.

