vendredi, 5 septembre 2025 -

Recrutement de 150 fonctionnaires des Douanes

Report des épreuves psychotechniques pour les candidats retenus




Initialement prévues les 5 et 6 septembre 2025, les épreuves psychotechniques dans le cadre du concours de recrutement de 150 fonctionnaires des Douanes, sont reportées pour les Samedi 13 et dimanche 14 septembre 2025. Les candidats retenus et les candidats aux postes des personnels techniques et administratifs sont convoqués pour les épreuves psychotechniques les 13 et 14 septembre 2025, à partir de 07 Heures dans les centres. La liste des candidats retenus peut être consultée sur le portail web du concours https://concours.douanes.gouv.bj sur le site internet de la douane https://douanes.gouv.bj à la Direction générale des Douanes ou dans les Directions régionales des Douanes.

5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Réception des condoléances au domicile de feu Golou à Cotonou


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La famille de feu Emmanuel Golou, 2ᵉ vice-président du Conseil (…)
Lire la suite

2 jeunes tués dans un accident de circulation


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un grave accident de circulation a coûté la vie à deux jeunes ce (…)
Lire la suite

Un concours au profit des élèves et producteurs néo-alphabètes


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche organise un (…)
Lire la suite

Le gouvernement approuve le Plan stratégique 2026-2030


3 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le gouvernement béninois a approuvé, mercredi 03 septembre 2025, en (…)
Lire la suite

Interdiction des constructions en matériaux précaires


3 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les constructions en matériaux précaires dans la zone de la Route des (…)
Lire la suite

Le Bénin lance un programme contre les mariages d’enfants


3 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a annoncé la mise en place d’un Programme national de (…)
Lire la suite

Report des examens nationaux de Licence


2 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (…)
Lire la suite

L’INF obtient l’appui des leaders religieux et têtes couronnées


2 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Présidente de l’Institut National de la Femme (INF), Me Huguette (…)
Lire la suite

La Gaani 2025 débute ce vendredi à Nikki


2 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Du 5 au 7 septembre 2025, Nikki accueille l’édition 2025 de la Gaani, (…)
Lire la suite

154 postes ouverts au PSIE


1er septembre 2025 par Marc Mensah
Le Programme spécial d’insertion dans l’emploi (PSIE) annonce (…)
Lire la suite

Wadagni reçoit un soutien populaire à Kolokondé


1er septembre 2025 par Marc Mensah
Mouvement populaire ce lundi 1er septembre après-midi à Kolokondé dans (…)
Lire la suite

La piste cyclable de Godomey accueille ses premiers lampadaires


1er septembre 2025 par Marc Mensah
La piste cyclable passant sous l’échangeur de Godomey, récemment (…)
Lire la suite

Liste des candidats convoqués à la phase sportive du concours des Douanes


30 août 2025 par Marc Mensah
La Direction générale des Douanes a publié la liste des candidats (…)
Lire la suite

Deux sujets en examen au Parlement dès le 1er septembre


29 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La deuxième session extraordinaire de l’Assemblée nationale au titre de (…)
Lire la suite

Une seconde vague des occupants de la berge Est indemnisée


28 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Cotonou, une seconde vague des personnes affectées par les travaux à (…)
Lire la suite

La Police livre les premiers éléments de l’enquête


27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Police républicaine a livré les premiers éléments de l’enquête sur (…)
Lire la suite

Le Béninois Maurice Azonnankpo nommé Coordonnateur résident au Burkina


27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
C’est un Béninois qui occupe désormais le poste de Coordonnateur (…)
Lire la suite

Louis Vlavonou satisfait de l’évolution de la construction du marché de (…)


27 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Encore quelques mois (plus exactement en octobre-novembre 2025) et les (…)
Lire la suite




