Report des épreuves psychotechniques pour les candidats retenus

Initialement prévues les 5 et 6 septembre 2025, les épreuves psychotechniques dans le cadre du concours de recrutement de 150 fonctionnaires des Douanes, sont reportées pour les Samedi 13 et dimanche 14 septembre 2025. Les candidats retenus et les candidats aux postes des personnels techniques et administratifs sont convoqués pour les épreuves psychotechniques les 13 et 14 septembre 2025, à partir de 07 Heures dans les centres. La liste des candidats retenus peut être consultée sur le portail web du concours https://concours.douanes.gouv.bj sur le site internet de la douane https://douanes.gouv.bj à la Direction générale des Douanes ou dans les Directions régionales des Douanes.

5 septembre 2025 par ,