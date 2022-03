Réorganisation de la pyramide sanitaire du Bénin

En Conseil des ministres ce mercredi 02 mars 2022, le gouvernement a décidé de réorganiser la pyramide sanitaire du Bénin.

La nouvelle pyramide sanitaire adaptée par le gouvernement, vise à assurer la promotion de la santé, l’accessibilité aux soins de santé et à garantir la qualité des services de santé, ainsi qu’une gestion rationnelle et efficiente des ressources disponibles. Son objectif est de contribuer au processus de décentralisation ; et renforcer la participation communautaire, la reddition de comptes, la responsabilité des acteurs ainsi que le partenariat entre les structures sanitaires publiques et privées.

La pyramide sanitaire a été réorganisée conformément à la nouvelle politique nationale de santé communautaire du Bénin pour la période 2018-2030, orientée vers l’atteinte de la couverture sanitaire universelle.

F. A. A.

