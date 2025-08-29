Rencontre stratégique entre l’UPR et le BR ce jeudi

Une délégation de la Haute direction politique du parti Union progressiste le Renouveau (UPR), conduite par son président, Joseph Djogbénou, était au siège du parti Bloc républicain (BR) ce jeudi 28 août 2025. Le renforcement des accords de partenariat entre les deux grandes formations politiques de la mouvance présidentielle était le principal sujet de discussion.

L’Union progressiste le Renouveau et le Bloc républicain veulent affronter ensemble, les prochaines joutes électorales au Bénin. Les responsables de ces deux grandes formations politiques de la mouvance présidentielle ont tenu une rencontre stratégique au siège du Bloc républicain ce jeudi 28 août. Au terme de ladite rencontre, les deux partis selon la cellule de communication du BR, ont renouveler leur engagement à affronter ensemble les défis futurs.

29 août 2025 par ,