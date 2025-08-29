vendredi, 29 août 2025 -

433 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Tractation pour les élections de 2026

Rencontre stratégique entre l’UPR et le BR ce jeudi




Une délégation de la Haute direction politique du parti Union progressiste le Renouveau (UPR), conduite par son président, Joseph Djogbénou, était au siège du parti Bloc républicain (BR) ce jeudi 28 août 2025. Le renforcement des accords de partenariat entre les deux grandes formations politiques de la mouvance présidentielle était le principal sujet de discussion.

L’Union progressiste le Renouveau et le Bloc républicain veulent affronter ensemble, les prochaines joutes électorales au Bénin. Les responsables de ces deux grandes formations politiques de la mouvance présidentielle ont tenu une rencontre stratégique au siège du Bloc républicain ce jeudi 28 août. Au terme de ladite rencontre, les deux partis selon la cellule de communication du BR, ont renouveler leur engagement à affronter ensemble les défis futurs.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

29 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Huit élus communaux de Kandi destitués


27 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Huit (08) élus communaux de Kandi ont été destitués, ce mercredi 27 (…)
Lire la suite

CENA et International IDEA renforcent les capacités des acteurs


27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) et l’Institut (…)
Lire la suite

L’UP-R suspend les adhésions provenant du BR


25 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A partir de ce lundi 25 août 2025, aucun militant du parti Bloc (…)
Lire la suite

Retard supposé du calendrier électoral, la CENA clarifie


7 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le directeur général des élections a apporté des clarifications lors (…)
Lire la suite

Deux plateformes pour consulter ou transférer son centre de vote


1er août 2025 par Marc Mensah
L’Agence Nationale d’identification des Personnes (ANIP) digitalise (…)
Lire la suite

Voici les exigences pour être candidat aux communales 2026


28 juillet 2025 par Marc Mensah
La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a dévoilé, le 18 (…)
Lire la suite

Répartition des sièges à pouvoir par circonscription électorale


19 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
En application de l’article 183 de la loi n°2024-13 modifiant et (…)
Lire la suite

Voici le chronogramme pour les élections générales de 2026


15 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Cour constitutionnelle a publié lundi 14 juillet 2025, le (…)
Lire la suite

Renforcement des liens parlementaires entre la France et le Bénin


13 juillet 2025 par Judicaël ZOHOUN
En marge de la 50ᵉ session de l’Assemblée parlementaire de la (…)
Lire la suite

Le ministre Hounkpatin installe les membres de la CAP


3 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Ministre de la Santé, Prof Benjamin Hounkpatin a procédé, mercredi 2 (…)
Lire la suite

Ouèssè attend Déou Malè, Ogouwalé et Gnacadja pour un plaidoyer en (…)


3 juillet 2025 par Judicaël ZOHOUN
Une tournée citoyenne, à la croisée des enjeux culturels , s’annonce (…)
Lire la suite

Les grandes décisions du Conseil des ministres


2 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Conseil des ministres s’est réuni, mercredi 02 juillet 2025, sous la (…)
Lire la suite

Un responsable de MOELE-Bénin quitte Jacques AYADJI


26 juin 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ulrich K.M. DEHOU n’est plus membre du parti Mouvement des élites (…)
Lire la suite

Paulin AKPONNA en phase d’être éjecté après sa sortie fracassante


26 juin 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans la matinée de ce jeudi 26 juin 2025, le chef de l’Etat Patrice (…)
Lire la suite

Gratien AHOUANMENOU suspendu de l’UP-R pour “faute grave”


21 juin 2025 par Marc Mensah
L’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) a suspendu provisoirement (…)
Lire la suite

Le PRD garde son existence légale en dépit de la fusion avec l’UP (SGA)


4 juin 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’ex Parti du renouveau démocratique (PRD) de Me Adrien Houngbédji n’a (…)
Lire la suite

Une Banque de projets/programmes disponible bientôt


30 mai 2025 par Marc Mensah
Le Gouvernement du Bénin s’engage résolument à pérenniser les acquis en (…)
Lire la suite

9 nominations en Conseil des ministres


28 mai 2025 par Akpédjé Ayosso
En Conseil des ministres, mercredi 28 mai 2025, des nominations ont été (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires