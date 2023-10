Rencontre entre les présidents des fédérations du Maroc, Portugal et Espagne

Dans le cadre d’une candidature commune à la Coupe du monde 2030, les présidents des fédérations du Maroc, du Portugal et de l’Espagne ont tenu une rencontre dans la matinée de ce mercredi 18 octobre 2023 à Lisbonne. L’objectif de cette rencontre entre les présidents de ces trois fédérations de football, est de poursuivre les préparatifs de la candidature à ce Mondial qui réunit l’Afrique et l’Europe.

Fernando Gomes de la fédération portugaise de Football, Fouzi Lekjaa de la fédération royale marocaine de football, et Pedro Rocha de la fédération royale espagnole de football se sont rencontrés pour la première fois après l’annonce de leur candidature commune à la coupe du monde 2030. C’était dans la matinée de ce mercredi 18 octobre 2023 à Cidade do Futebol, siège de la FPF. Les trois responsables de fédérations ont décidé au cours de cette rencontre, de présenter le 28 octobre à Rabat, la lettre d’intention à l’organisation de la Coupe du monde, se conformant ainsi à l’une des exigences du processus de candidature à la compétition internationale de football. Cette première étape formelle du processus de candidature commune, révèlera l’engagement des trois pays à organiser une Coupe du monde réussie.

Ce même jour, le comité de candidature de la Coupe du monde 2030 a poursuivi ses travaux à Madrid, et tenu une réunion de suivi du projet.

18 octobre 2023 par