Renaud Agbodjo-Jude Lodjou, duo candidat du parti ‘’Les Démocrates’’

Le parti ‘’Les Démocrates’’ a désigné, ce mardi 14 octobre 2025, son duo de candidats pour l’élection présidentielle de 2026 après une journée de tension au siège du parti à Cotonou.

Le duo du parti "Les Démocrates" est enfin connu. La session extraordinaire débutée ce lundi a pris fin ce mardi matin après 5 heures avec la désignation du duo Me Renaud Agbodjo et Jude Bonaventure Lodjou pour représenter le parti à l’élection présidentielle 2026.

Ce lundi, le parti a été confronté à une situation de dernière minute pouvant l’empêcher de prendre part à la prochaine élection présidentielle.

Le député Michel Sodjinou, membre du groupe parlementaire Les Démocrates, a, par exploit d’huissier, sommé le président du parti, Yayi Boni de lui rendre son parrainage qu’il avait retiré auprès de la CENA. Statuant publiquement et de manière contradictoire, le tribunal a ordonné la restitution immédiate du formulaire au député Sodjinou, et ce « nonobstant toute voie de recours ».

Les discussions ont été très tendues lors de la session extraordinaire. Le président du parti Boni Yayi a même quitté les lieux vers 15 heures. Il est y revenu après minuit pour apaiser les tensions et trouver ensemble avec les membres un consensus.

Des débats ont eu lieu à huis clos. Selon le président de la commission d’étude des dossiers de candidature, Christophe Monsia, la route fut longue et parsemée d’embûches mais l’arrivée est belle avec la sortie de la fumée blanche.

Pour cette course à la Marina, le parti Les Démocrates a enregistré au total 34 dossiers de candidats. Le comité mis en place a procédé à l’examen des dossiers et à des entretiens avec chaque candidat avant de transmettre les décisions au président du parti Boni Yayi.

L’enregistrement des dossiers de candidature pour le scrutin présidentiel sera clôturé ce mardi 14 octobre à la CENA.

Le duo du parti "Les Démocrates" désigné devra dans les prochaines heures procéder au dépôt officiel de son dossier à la CENA.

14 octobre 2025 par ,