Remise des spécimens des bulletins uniques aux partis politiques

La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a procédé, ce mercredi 17 décembre 2025, à la remise des exemplaires des spécimens de bulletins uniques aux partis engagés dans les élections communales et législatives.

La CENA poursuit son calendrier électoral. Elle vient de procéder à la remise des exemplaires des spécimens de bulletins uniques aux partis politiques en lice. La remise des spécimens s’inscrit dans le cadre des obligations de transparence et d’équité électorale prévues par la législation en vigueur.

Cinq (5) partis politiques se sont engagés dans la course pour les élections législatives et communales du 11 janvier. Il s’agit des partis FCBE, UP-R, "Les Démocrates" Moele Bénin et BR.

18 décembre 2025