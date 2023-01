Religieux, acteurs politiques et autres en recueillement

Pour des élections législatives apaisées, les communautés réligieuses du Bénin, acteurs politiques et de la société civile étaient en recueillement, jeudi 29 décembre 2022, sur la tombe du feu Monseigneur Isidore de Souza, un acteur de la démocratie.

La cathédrale Notre dame de Cotonou a servi de cadre, jeudi 29 décembre 2022, au recueillement des acteurs politiques, de la Société civile et de différentes communuatés réligieuses au Bénin, sur la tombe de Monseigneur Isidore de Souza.

” Ensemble pour des législatives transparentes et pacifiques ”. Tel est le thème du recueillement au cours duquel les participants ont lancé des appels.

« Nous aspirons tous à la paix. Nous rêvons tous d’un environnement épanoui, du succès, de la prospérité, de lendemains meilleurs pour nous et pour nos générations futures (...) Il faut toujours compter avec les différences et travailler à les accepter », a lancé Fatoumatou Batoko Zossou, présidente de la plate-forme électorale des organisations de la société civile du Bénin.

Au nom de l’église protestante méthodiste du Bénin (EPMB), le pasteur Djésoukon Pascal Sagbohan, aumônier national des cadres et leaders de l’EPMB a invité les acteurs politiques à œuvrer pour un climat de concorde et d’acceptation mutuelle avant, pendant et après les élections.

« Nous sommes responsables de ce qui se passera demain. Plaise au ciel, qu’aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots », a indiqué le représentant de l’église du christianisme céleste, Vénérable suprême évangéliste Henoch Foundohou.

Le même appel à paix a été par le président national de la plate-forme de l’Union des associations et organisations des religions endogènes du Bénin (UOAREB), Sa majesté Adoko Gbèdiga.

Le professeur Paulin Hountondji a rendu hommage à Monseigneur Isidore de Souza, président du Présidium de la conférence des forces vives de la nation de 1990.

Une messe pontificale pour les élections du 8 janvier 2023 a été dite par Monseigneur Aristide Gonsallo, évêque du diocèse de Porto-Novo et secrétaire général de la conférence épiscopale du Bénin. Elle a connu la participation du président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou.

