Rejet de la loi portant révision de la constitution

La proposition de loi portant révision de la loi fondamentale du Bénin introduite par le député Assan Séïdou a été rejetée lors d’un vote dans la nuit de vendredi 1er à ce samedi 2 mars 2024.

71 voix pour, 35 contre et 02 abstentions. C’est le verdict du vote des députés tôt ce samedi 02 mars 2024 après les débats sur la proposition de loi portant révision de la constitution initiée par le président du groupe parlementaire du Bloc Républicain (BR) Assan Séïbou. Le résultat du vote a été donné dans la nuit de vendredi 1er à samedi 2 mars peu avant 1h du matin. La procédure s’arrête à cette étape. Pour franchir ce premier palier du processus, ce texte de loi avait besoin d’au moins 82 voix. « Nous avons 71 oui, 35 non, abstentions 02. Conclusion : l’Assemblée nationale a délibéré et rejeté en sa séance du vendredi 1er mars 2024 la prise en considération de la proposition de loi portant révision de la constitution de la République du Bénin », a déclaré le président de l’assemblée nationale, Louis Vlavonou.

Le rejet de cette proposition de loi a été obtenu grâce aux élus de l’opposition du parti Les Démoxrates avec le soutien de quelques uns de leurs collègues de la mouvance présidentielle.

La nouvelle du rejet de la révision de la constitution a été accueillie avec une grande joie et un soulagement par les députés Démocrates, qui ont entonné l’hymne nationale (Aube nouvelle), repris en coeur avec l’ensemble des députés présents au sein de l’hémicycle.

Liste des députés de la mouvance ayant voté contre

1-Edmonde Fonton (UP-R)

2-Séhoueto (UP-R)

3-Sina (UP-R)

4-Malick Gomina (BR)

5-Agbodjêté (UP-R)

6-Agongbonon (BR)

7-Akpovi (BR)

3 BR vs 4 UP-R

2 mars 2024 par