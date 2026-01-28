Réhabilitation de la piste Gobé-Ayédjoko et de ses bretelles

Le gouvernement béninois a annoncé ce mercredi 28 janvier 2026, en Conseil des ministres, la réalisation des travaux de réhabilitation de la piste Gobé-Ayédjoko-station de pompage 1 et de ses bretelles (13,450 km) dans la commune de Savè.

Des travaux de réhabilitation de la piste Gobé-Ayédjoko-station de pompage 1 et de ses bretelles (13,450 km) sorévus dans la commune de Savè. Selon le Conseil des ministres, « la mise en service des stations de traitement de Gobé et de pompage à Ayédjoko, a permis de résoudre définitivement la question récurrente de l’alimentation en eau potable des villes de Savè, Dassa-Zoumé, Glazoué et environs ».

Les voies d’accès sont très sollicitées pour l’approvisionnement en produits de traitement et en équipements indispensables au bon fonctionnement des installations. Cette situation conduit à la dégradation de ces voies. Le gouvernement béninois a donc autorisé ces travaux afin de réhabiliter ces voies.

